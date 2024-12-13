Erik Botheim: "Galatasaray en zorlu takımlardan biri"

Malmö forması giyen Erik Botheim, Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Erik Botheim: 'Galatasaray en zorlu takımlardan biri'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2024 01:31
Malmö forması giyen Erik Botheim, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Botheim, "Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı 2-2'lik beraberlik kötü sonuç değil. Alçakgönüllü olmalıyız, çok fazla puanımız yok ve Avrupa Ligi zor. Bu karşılaştığımız en zorlu takımlardan biri. Sonunda üç puan almaya yakındık, küçük farklarla kaçırdık." dedi.

Botheim ayrıca, "Seyirciye bir şeyler vermek güzel ve seyirciye biraz eğlence verebileceğimizi gösterdik. Son Ferencvaros maçından sonra geri dönmek ve bir şeyler vermek güzeldi." sözlerini sarf etti.

24 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren Galatasaray karşılaşmasında takımının ilk golünü atmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery