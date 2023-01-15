Eric Cantona'dan Ronaldo'ya eleştiri

Manchester United'ın eski futbolcularından Fransız yıldız Eric Cantona, takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



Ronaldo'nun bazı şeylerin farkına varamadığını söyleyen Cantona, "Bence Ronaldo halen farkında değil, artık 25 yaşındaymış gibi oynayamaz. Artık yaşlandı ve oynamadığı için mutsuz olmak yerine 'Tamam, artık 25 yaşında değilim ve her maçta oynayamam. Genç oyunculara yardımcı olup bunu kabullenmem lazım.' demeliydi. Bu sadece futbola has bir durum değil, yaşladığınızın farkında olmalısınız. Mesela ben de 30 yaşındaki halim gibi koşamam ve bunu kabulleniyorum. Bir gün öleceğim, bunu da kabulleniyorum. Kabul etmek zor ama buna mecbursunuz. Kariyerinizin sonuna geldiğinizde küçük bir ölüm yaşıyorsunuz ama yeni bir şeye başlamanız gerekiyor." dedi.



Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile yıllık 200 milyon euro kazanacağı bir sözleşme imzalamıştı.





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