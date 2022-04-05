Ergin Ataman: 'Şampiyonluk unvanımızı koruyacağız'

THY EuroLeague'de Bayern Mühih ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman açıklamada bulundu.



Ataman, karşılaşmayla ilgili, "Bayern Münih sert savunma yapan, hücumda kontrollü oynayan; Vladimir Lucic, Darrun Hilliard ve Augustine Rubit ile skor bulan bir takım. Play-off'lara kazanarak girmek ve moralli başlamak istiyoruz. Hep birlikte hedefe kilitlendik. Şampiyonluk unvanımızı bu yıl da koruyacağız!" sözlerini kullandı.



Öte yandan Anadolu Efes'ten Filip Petrusev ise, "Play-off'lar öncesinde iyi oynamak ve kendimize olan güvenimizi arttırmak için önemli bir maça çıkıyoruz. Ligin ilk yarısında Münih'te oynanan karşılaşmayı kaybetmiştik, inanıyorum ki bu kez gülen taraf biz olacağız." dedi.





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