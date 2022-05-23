Ergin Ataman: "O molalar 2023 finaline!"

Üst üste 2 kez Avrupa'nın en büyüğü olan Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman, Hürriyet'e konuştu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'O molalar 2023 finaline!'
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23 Mayıs 2022 11:42
THY EuroLeague'de üst üste iki kez şampiyon olan Anadolu Efes'in başarılı baş antrenörü Ergin Ataman, Hürriyet gazetesinden Mehmet Arslan'a konuştu.

"Hocam o son anları merak ediyorum."

- Çok zor bir maç oldu. İstediğimiz gibi oynadığımızı söyleyemem. Ama biz daha iyiydik ve öne geçtik. O son 3 dakika boyunca rakibin paniklediğini gördüm. Bunu sahanın içinde çok daha net hissedersiniz. O panikten çıkmalarını, rahatlamalarını ve nefes almalarını istemedim.

"Mola haklarını da bunun için mi kullanmadınız?"

- Evet. Mola alsaydım rakip de bundan istifade edecekti ve kenardaki o 1 dakikada rahatlama şansı yakalayacaktı. Onlara bu imkanı vermek istemedim.

Kullanmadığım o mola haklarını gelecek sezonun finali için sakladım.

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