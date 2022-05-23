Ergin Ataman: 'O molalar 2023 finaline!'

THY EuroLeague'de üst üste iki kez şampiyon olan Anadolu Efes'in başarılı baş antrenörü Ergin Ataman, Hürriyet gazetesinden Mehmet Arslan'a konuştu.



"Hocam o son anları merak ediyorum."



- Çok zor bir maç oldu. İstediğimiz gibi oynadığımızı söyleyemem. Ama biz daha iyiydik ve öne geçtik. O son 3 dakika boyunca rakibin paniklediğini gördüm. Bunu sahanın içinde çok daha net hissedersiniz. O panikten çıkmalarını, rahatlamalarını ve nefes almalarını istemedim.



"Mola haklarını da bunun için mi kullanmadınız?"



- Evet. Mola alsaydım rakip de bundan istifade edecekti ve kenardaki o 1 dakikada rahatlama şansı yakalayacaktı. Onlara bu imkanı vermek istemedim.



Kullanmadığım o mola haklarını gelecek sezonun finali için sakladım.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ