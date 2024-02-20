Ergin Ataman'ın gözü Real Madrid'in yıldızında

EuroLeague'de bu sezona istediği gibi başlayamayan ancak Kendrick Nunn takviyesiyle üçüncü sıraya yerleşen Panathinaikos gelecek sezonun çalışmalarına başladı.



Marca'da yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mario Hezonja henüz Real Madrid ile finansal olarak anlaşamadı. Real Madrid'in yaptığı maaş teklifini beğenmeyen Hezonja gelen iki teklifi de reddetti.



Ekonomik olarak teklifleri beğenmeyen Hezonja için Panathinaikos'un süreci takip ettiği söylendi.



Ayrıca haberin detaylarında Panathinaikos'un, Hezonja için üç yıl için net 7 milyon dolar teklif ettiği belirtilirken Real Madrid'in teklifinin buna yakın olmadığı ifade edildi.





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