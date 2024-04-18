A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın acı günü.



Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman vefat etti.



Ataman'ın eski kulüpleri Anadolu Efes ve Beşiktaş, baş sağlığı mesajı yayınladı.



Anadolu Efes'in açıklamasında, "Eski başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Ataman ailesine ise sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise, "Eski başantrenörümüz ve A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ataman ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.



Sporx olarak merhuma Allah'tan rahmet; Ataman ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.





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