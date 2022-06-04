Ergin Ataman: 'En çok zorlandığımız seri oldu'

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Galatasaray Nef'e karşı 104-77 kazandıkları maçı değerlendirdi.



Ataman, "Yarı finalin final maçıydı ve gerçek gücümüzü ortaya koyduk. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Maçtan önce de oyuncularıma söyledim, çok saygı duyulacak bir mücadele gösterdi Galatasaray. Bu sezon EuroLeague dahil en çok zorlandığımız seri oldu. Ama bugün çok konsantre olduk. Farklı bir rotasyonla sahaya çıktık, daha sert oynamaya çalıştık. Göksenin'in çıkmasıyla Galatasaray'ın savunmadaki direnci kayboldu. Onlar için büyük bir kayıp. Bizim için Micic'in çıkması bir kayıp ama maçı koparmıştık o anlarda. Galatasaray'ı kutluyorum, yarı finale renk kattılar. Ümit ediyorum ki Galatasaray'ın basketboldaki yatırımları artarak devam eder ve Avrupa'dan bir kupa da Galatasaray'dan gelir." dedi.



Finale kalmaları ve bundan sonrası için ne düşündüğü sorulan tecrübeli koç, "Bu seri çok zor geçti. 10 günde 5 maç oynadık. Final Four biteli daha iki hafta oldu. Bir tane Karşıyaka, 5 tane yarı final maçı oynadık. Yorgunuz, şu ana sadece dinlenmeyi düşünüyorum. Sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.





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