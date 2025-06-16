Ergin Ataman 1 maç ceza aldı!

Yunanistan Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a bir maç men cezası verdi.



Disiplin kurulu, Yunanistan Ligi'nde Olympiakos ile oynanan final serisinin ardından yaptığı açıklama nedeniyle Ataman'a bir maç men ve 5 bin para lira para cezası uyguladı.



Ergin Ataman, ligde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yapılacak maçta takımının başında yer alamayacak.



