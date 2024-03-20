Heidenheim forması giyen ve bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Eren Dinkçi, milli takım tercihi konusunda açıklamalarda bulundu.



Almanya ve Türkiye seçme hakkına sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, "Sadece bir federasyonun benimle temasa geçtiğini söyleyebilirim. Ama hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Bu öyle kolay verilebilecek bir karar değil Kalbinizi dinlemelisiniz. İçgüdülerinizi dinlemelisiniz, kafanızı dinlemelisiniz." sözlerini sarf etti.



Eren Dikçi, geçtiğimiz aylarda "TFF'den kimse benimle iletişime geçmedi" ifadelerini kullanmıştı.



Hem Türkiye hem de Almanya için oynamıştı İlk olarak Türkiye'nin U19 takımında milli formayı giyen Dinkçi, daha sonra U20 kategorisinde Almanya ile mücadele etmişti.



Galatasaray'ın da gündemine gelmişti



2021-22 sezonu öncesi yaz transfer döneminde Werder Bremen kadrosunda yer alan Eren Dinkçi ile Galatasaray'ın ilgilendiği belirtiliyordu. Geçmiş dönemde Werder Bremen'in alt yaş gruplarında forma giyerken Dinkçi ile özellikle İtalyan devlerinin de yakından ilgilendiği ifade edilmekteydi.



Bonservisi Werder Bremen'de olan ve bu sezon Heidenheim'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 26 maçta 9 kez fileleri havalandırdı ve 4 asist yaptı.





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