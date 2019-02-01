Eren Derdiyok son gün reddetti, telefonu kapattı

Çin, Meksika, Süper Lig'den teklifler alan Eren Derdiyok, Galatasaray'da kaldı.Kadro dışındaki Eren Derdiyok'a son günde Erzurumspor 800 bin euroluk teklif yaptı. Yıllık 1.5 milyon euro'dan aşağı inmeyen 30 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmedi. Erzurumspor, bunun üzerine Göztepe'den genç golcü Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.Fatih Terim'in, Serdar Aziz ile birlikte, "Çalışma kültürümüz aynı değil" dediği Eren Derdiyok'un kontratı sezon sonu bitiyor. Transferin son gününde de istediği transfer tekliflerini alamayan Eren Derdiyok'un telefonunu da kapattığı öğrenildi.Eren'in Çin'e transferi için önünde zaman bulunuyor. 28 Şubat'ta sona erecek