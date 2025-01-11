Erden Timur: 'Fenerbahçe'nin dediği aynı yapı değil'

Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, canlı yayında açıklamalarda bulundu.
TV100'de konuşan Timur, "Yapı kelimesini ilk kez siz kullandınız. Aynı yapıdan mı bahsediyorsunuz Fenerbahçe'yle? Sizin bahsettiğiniz yapı kimdi?" sorusuna cevap verdi.
İşte Erden Timur'un cevabı;
"Yapı deyince aklıma hep felsefede yapısalcılık akımı vardır, o geliyor aklıma. Bir felsefi akımdır. Klik dedim, yapı dedim. İlk klik dedim. Kurgu dedim. Çok konuşmuş, çok şey demişim. Yazın yediğin hurmalar şey oluyor."
"BENİM SÖYLEDİĞİM 'YAPI' BİR TEORİYDİ"
"Kocaman büyük bir yapı değil. O yüzden klik dedim. İçinde olmadan, duyarak kanıksadığım bir şey. Demek ki bu yapı dediklerim doğru dedi. Bunca yıldır söylenen bir şeydi. Dönem dönem herkese fayda eden bir şey herhalde, sırf bir tarafa hizmet etse alırlar. Bu bir teoriydi. Bir şey içinde bir yapı varsa her tarafa hizmet eder ki uzun yıllar devam edebilsin. Benim bahsettiğim yapı, TFF'nin şunun bunun oluşturduğu yapı değil. Olası olarak hakemlik mekanizması içinde, birilerine göre eğilim gösteren gerek atamalarda gerek kararlarda yapı olduğunu düşünüyorum."
"F.BAHÇE'NİN DEDİĞİ AYNI YAPI DEĞİL"
"Benim söylediğim yapı ile Fenerbahçe'nin dediği aynı yapı değil. Ben Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini anlayamıyorum. Ben dediğim yapıyı açık açık anlatıyorum."
TV100'de konuşan Timur, "Yapı kelimesini ilk kez siz kullandınız. Aynı yapıdan mı bahsediyorsunuz Fenerbahçe'yle? Sizin bahsettiğiniz yapı kimdi?" sorusuna cevap verdi.
İşte Erden Timur'un cevabı;
"Yapı deyince aklıma hep felsefede yapısalcılık akımı vardır, o geliyor aklıma. Bir felsefi akımdır. Klik dedim, yapı dedim. İlk klik dedim. Kurgu dedim. Çok konuşmuş, çok şey demişim. Yazın yediğin hurmalar şey oluyor."
"BENİM SÖYLEDİĞİM 'YAPI' BİR TEORİYDİ"
"Kocaman büyük bir yapı değil. O yüzden klik dedim. İçinde olmadan, duyarak kanıksadığım bir şey. Demek ki bu yapı dediklerim doğru dedi. Bunca yıldır söylenen bir şeydi. Dönem dönem herkese fayda eden bir şey herhalde, sırf bir tarafa hizmet etse alırlar. Bu bir teoriydi. Bir şey içinde bir yapı varsa her tarafa hizmet eder ki uzun yıllar devam edebilsin. Benim bahsettiğim yapı, TFF'nin şunun bunun oluşturduğu yapı değil. Olası olarak hakemlik mekanizması içinde, birilerine göre eğilim gösteren gerek atamalarda gerek kararlarda yapı olduğunu düşünüyorum."
"F.BAHÇE'NİN DEDİĞİ AYNI YAPI DEĞİL"
"Benim söylediğim yapı ile Fenerbahçe'nin dediği aynı yapı değil. Ben Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini anlayamıyorum. Ben dediğim yapıyı açık açık anlatıyorum."