Erdem Can, EuroCup'ta yılın koçu seçildi

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın çalıştırıcısı Erdem Can, 7Days Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü seçildi.



Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 42 yaşındaki Can, 7Days Avrupa Kupası'ndaki meslektaşları tarafından yapılan oylama sonucu 2022-23 sezonun en iyi başantrenörü oldu.



Can, normal sezonu 13 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamlayan, play-off'taki 3 maçını da geriden gelip kazanan Türk Telekom'u, Avrupa kupalarındaki ilk finaline taşıdı.



Erdem Can, 2008-09 sezonunda Benetton Treviso'nun başındayken ödülü kazanan Oktay Mahmuti'den sonra bunu başaran ikinci Türk başantrenör olarak kayıtlara geçti.



Türk Telekom ile İspanyol kulübü Gran Canaria arasındaki final maçı, 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ