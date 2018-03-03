Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Türkiye Kayak Federasyonu iş birliğiyle Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen FIS Snowboard Dünya Kupası'nın Erciyes etabı sıralama yarışlarıyla başladı.Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan ve "Ford" ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona, 18 ülkeden 85 sporcu katıldı.Sıralama yarışlarıyla start alan şampiyonada daha sonra eleme turu yapıldı.Şampiyona, finale çıkacak yarışmacıları belirleneceği elemelerin ardından gerçekleştirilecek final etabıyla son bulacak.Organizasyonda, toplam 50 bin İsviçre frangı para ödülü, yarışmacılar arasında bölüştürülecek.