Erciyes'te bisiklet yarışları düzenlenecek

Erciyes Dağı'nda, 20 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları yapılacak.



Yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde dünyada en fazla bisiklet yarışına ev sahipliği yapan Erciyes'te, 2022 yılında da birçok yol ve dağ bisiklet yarışı gerçekleştirilecek.



Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları, 23 Temmuz ve 25 Eylül tarihleri arasında 20 ülkeden 1000 sporcunun mücadelesine sahne olacak.



Yarışlar, UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Spor AŞ desteğiyle yapılacak.



Sporcular 1000 kilometre uzunluğundaki parkurlarda, 7 yol bisikleti ve 4 dağ bisikleti olmak üzere 11 uluslararası yarışta mücadele edecek.



Bisikletçiler, yol bisikleti yarışlarında, Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Develi, Tomarza, Yahyalı, Bünyan, Yeşilhisar, Erciyes ve Kapadokya'ya kadar tarihi ve doğal güzellikleri barındıran bölgeler içerisinde pedal çevirecek.



Dağ bisikleti yarışları ise 2 bin 200 metrede Erciyes Bike Park'ta gerçekleştirilecek.



Yarışlar 23-24 Temmuz tarihlerinde Grand Prix Erciyes ve Grand Prix Kayseri etapları ile start alacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, şunları kaydetti:



"Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak son 10 yılda Erciyes'e yapmış olduğumuz bisiklet yatırımlarının meyvelerini çok ciddi oranda görmeye başladık. Erciyes AŞ ev sahibi olarak bu işin içerisinde yoğun olarak bulunuyor ama Kayseri Büyükşehir Belediyesi de bütün organizasyonu üstlenmiş vaziyette. Bu sportif faaliyetler dağdaki otellerimize, işletmelerimize, şehrimize, tanıtım, pazarlama, markalaşma ve ekonomik açıdan çok ciddi katkılar sağlıyor. Şehir olarak böylesine önemli uluslararası yarışmalara imza atmak bize gurur veriyor."





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