19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
2-056'
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-057'
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
0-120'

Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası'nda Fenerbahçe galip!

19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-60 mağlup etti.

calendar 19 Eylül 2025 20:14
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası'nda Fenerbahçe galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-60 yendi.
 Salon: Kadir Has

Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Berkin Yücel, Mehmet Şeçkin Öztürk

Melikgazi Kayseri Basketbol: Williams 9, Doğa Adıcan, Merve Arı 11, Merve Uygül 4, İdil Türk 6, Maria Filip 11, Meltem Avcı Yılmaz 9, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 10, Feray Dalkılıç

Fenerbahçe Opet: Ece Erginay, Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 14, Olcay Çakır Turgut 10, İdil Saçalır 11, Şerife Alperi Onar 15, Rice 11, Tuana Vural, Tilbe Şenyürek 14, Berfin Şahin, Selen İrembaş, Ayşe Yılmaz 5

1. periyot: 16-19

Devre: 32-47

3. periyot: 47-60

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 9 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 6 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
