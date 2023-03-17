Ercan Güven: 'Sevilla'nın kupaları nasıl aldığını anladık'

Milliyet Gazetesi yazarı Ercan Güven, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla'ya elendiği maçı değerlendirdi.



İşte Ercan Güven'in yorumları;



"Popülizme gerek yok. İlk yarıda bir gol bulduktan sonra ikinci devre maçı penaltılara taşıyacak, hatta farklı kazanacak baskıyla oynayan Fenerbahçe, turu kaybettiyse, sebebi tribündür.



En azından tribünlerin bir kısmı. Çünkü tam da ikinci gol kıvamına girdiği anda tribünden rakip futbolculara yabancı madde yağdı. Zaten amiyane tabirle İstanbul'a 'çamura yatmak' modunda gelen Sevilla, bu olayı çok iyi değerlendirdi, oyunu soğuttu, Fenerbahçe'nin futbolu tepe noktasındayken zaman kazandı ve tabelayı 1-0'da tutup turla döndü.



Gerçekten yazık oldu. Jorge Jesus'un Arda, İsmail ve Oosterwolde'yi ekleyerek kurduğu 11 daha maçın 16. dakikasında değişti ve kasığından sakatlanıp sahayı sedye ile terk eden Batshuayi'nin yerine ilk maçın gol kaçırma rekortmeni King girdi.



KUPALARI BÖYLE ALIYORLARMIŞ



Resmen 2-0'ı korumaya gelmişti İspanyol takımı. Fenerbahçe'yi 4-3-3 düzeninde önde karşılıyor, oyunu soğutmak için elinden geleni yapıyor, geriye dönüp top çeviriyor, Fenerbahçe orta sahada top kaparsa taktik faullerle muhtemel bir kontratağını kesiyordu. Hatta ikinci devrede seyircinin yabancı maddelerini fırsat bilip sakatlık numaralarına bile başladı. Anlaşıldı Sevilla'nın kupaları nasıl aldığı!"





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