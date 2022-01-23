Eray Cömert Valencia'ya imzaya bekleniyor

İsviçre'nin Basel takımında oynayan Eray Cömert'in Valencia ile anlaşmak üzere olduğu belirtiliyor.



COPE Valencia'nın haberinde 23 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli stoperle her konuda anlaşan Valencia'nın Basel'i de ikna ettiği ve oyuncunun sağlık kontrolleri için İspanya'ya gelmesinin beklendiği belirtildi. İspanyol basını son maçına 4 Kasım'da çıkan Eray Cömert'in yeni sözleşme imzalamama konusunda ısrar ettiği için kadroya alınmadığı ve Basel tarafından Eray'ın oynatılmadığı haberlerini sayfalarına taşıyor..



Eray Cömert'in ismi daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.



Son maçına 4 Kasım'da çıkan 23 yaşındaki Eray Cömert'in sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.





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