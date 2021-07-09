Enzo Roco, La Liga'ya transfer oldu!

Geçen sezon Süper Lig'de Karagümrük formasıyla mücadele eden stoper Enzo Roco'nun yeni takımı belli oldu.
Şilili stoper, İspanya La Liga ekiplerinden Elche ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Enzo Roco, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla 31 resmi maça çıktı, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
Şilili stoper, İspanya La Liga ekiplerinden Elche ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Enzo Roco, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla 31 resmi maça çıktı, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.