Enzo Roco, La Liga'ya transfer oldu!

Geçtiğimiz sezonu Karagümrük'te geçiren Enzo Roco'nun yeni takımı belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enzo Roco, La Liga'ya transfer oldu!
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09 Temmuz 2021 13:16
Geçen sezon Süper Lig'de Karagümrük formasıyla mücadele eden stoper Enzo Roco'nun yeni takımı belli oldu.

Şilili stoper, İspanya La Liga ekiplerinden Elche ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Enzo Roco, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla 31 resmi maça çıktı, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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