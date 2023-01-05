Enzo Fernandez için transfer açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, takımın genç yıldızı Enzo Fernandez için transfer açıklamasında bulundu.



Schmidt, adı Chelsea ile anılan Arjantinli yıldızı satmak istemediklerini dile getirdi.



Alman teknik adam, "Enzo, iyi bir insan ve sıra dışı bir oyuncu. Onun takımda kalmasını istiyoruz. Tabii ki kolay bir durum değil. Dünya Şampiyonluğu kazandı ve teklifler var, büyük paralar söz konusu. O genç bir futbolcu, transferi düşünmesi ve kafası karışması normal." diye konuştu.



55 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerine, "Enzo'yu satmak istemiyoruz. Ben, başkan, kimse satmak istemiyor. Enzo'nun sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi var, eğer ayrılmak ister ve bu maddeyi etkinleştirirse yapabileceğimiz hiçbir şey yok." şeklinde devam etti.



CHELSEA'YE ELEŞTİRİ



Chelsea'yi Enzo Fernandez'le temasa geçmeleri nedeniyle dolaylı olarak eleştiren Schmidt, "Enzo'yu transfer etmek isteyen bir kulüp var. Onu satmak istemediğimizi biliyorlar. Sadece sözleşmesindeki maddeyle transfer edebileceklerini bilmelerine rağmen onunla temasa geçtiler. Yaptıkları saygısızlık" sözlerini kullandı.



Alman teknik adam son olarak, "Serbest kalma maddesini ödemek istiyorlarmış gibi davranıyorlar ancak daha sonra bizimle müzakere etmek istiyorlar. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.



21 yaşındaki Enzo Fernandez'in Benfica ile sözleşmesinde 127 milyon euro'luk serbest kalma maddesi





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