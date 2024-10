Enrique'den Dembele açıklaması!

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Ousmane Dembele ile ilgili açıklamalarda bulundu.



İspanyol teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal maçının kadrosuna almadığı Dembele için, "Bir oyuncu sorumluluklarını yerine getirmediğinde bu tarz durumlar olabilir. Şu anda her şey yolunda. Gerektiğinde sert, gerektiğinde ise daha yumuşak davranıyorum. Bir teknik direktör ve bir insan olarak en büyük özelliklerimden biri de bu. Her oyuncunun yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları vardır, dolayısıyla bunları yerine getiren her oyuncu kadroda olabilir." ifadelerini kullandı.



Her zaman takım için en iyi kararı vermeye çalıştığını söyleyen Enrique "Eğer bir oyuncu ciddi bir hata yaparsa, kolay ya da zor olsa da doğru kararı veririm. Zor olarak görünse bile bu konuda bir sıkıntım olmaz çünkü her zaman takım için en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.



Arsenal maçında kadroda yer almayan Dembele, Nice maçının kadrosuna dahil edilmişti.