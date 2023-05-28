Enner Valencia'nın önceliği Fenerbahçe

Sarı-Lacivertliler'in Ekvadorlu golcüsünün menajeri Gonzalo Vargas, Enner Valencia'nın bir sonraki kontratının önemini vurgulayarak, "Valencia'nın önceliği şu anda Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia'nın önceliği Fenerbahçe
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28 Mayıs 2023 10:39
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 10:44
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 28 kez fileleri havalandıran Enner Valencia'nın, Brezilya ekiplerinden Internacıonal ile bir ön sözleşme imzaladığı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

33 yaşındaki Ekvadorlu yıldızın menajeri Gonzalo Vargas, Ekvador basınına konuştu ve "Bence Enner'in bir sonraki kontratı kariyerinin en önemli kontratı olacak. Ailemizle birlikte masadaki seçeneklere karar vereceğiz. F.Bahçe'nin olası bir yenileme için şu anda önceliği var." dedi. Vargas, Valencia'nın milli takım formasını giymeye devam etmek istediğini belirterek buna göre geleceğine karar vereceğini söyledi: "Karar, ekonomik konuyu bir kenara bırakarak verilecek. Spora öncelik vermek ve onu Ekvador Takımı'na yakın tutmamız gerekiyor. Brezilya'dan bir takımla ve Meksika'dan bir takımla zaten görüştük. Dubai ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri ise arka planda bırakıyoruz." ifadelerini kullandı. 

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