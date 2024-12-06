Enis Destan: "Trabzonspor bunu hak etmiyor"

Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan, sahalarında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Enis Destan: 'Trabzonspor bunu hak etmiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2024 22:47
Son güncelleme 06 Aralık 2024 22:55
Trabzonspor'un genç santrforu Enis Destan, evlerine Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Destan, "İkinci yarı için takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel bir karakter koyduk. Öne geçtik ama birçok maçta olduğu gibi skoru koruyamadık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Önümüzde uzun bir maraton var. Elimizden geleni yapmalıyız. Trabzonspor bunu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.
 Trabzonspor'da Arseniy Batagov ise, "Bizim adımıza iyi oyunlar gösterdiğimiz maç oldu. Şanssızlık belki biraz. Tabii ki sonuç bizi üzüyor. Gerçekten iyi çalışıyoruz ve bunun sonucunda iyi sonuçlar alacağız diye umuyorum." sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery