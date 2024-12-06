Enis Destan: 'Trabzonspor bunu hak etmiyor'

Karşılaşma hakkında konuşan Destan, "İkinci yarı için takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel bir karakter koyduk. Öne geçtik ama birçok maçta olduğu gibi skoru koruyamadık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Önümüzde uzun bir maraton var. Elimizden geleni yapmalıyız. Trabzonspor bunu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor 'un genç santrforu Enis Destan, evlerine Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.Trabzonspor'da Arseniy Batagov ise,sözlerini sarf etti.