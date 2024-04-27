PFDK, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Enis Destan'a 3 maç men cezası verildiğini açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ENİS DESTAN 'ın, 24.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"
Yapılan açıklama şu şekilde:
"TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ENİS DESTAN 'ın, 24.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU