Enis Bardhi: 'Bu sezon kendimi çok iyi hissediyorum'

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da 2 gol atan Makedon futbolcu Enis Bardhi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İyi bir takım olduklarını gösterdiklerini söyleyen Bardhi, "İlk bulduğumuzu fırsatı golle değerlendirince devamı da geldi. Bazen kendi üzerinizde baskı oluşturuyorsunuz ve işler istediğiniz gibi gitmiyor ama bugün tersi oldu. Bugün ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik." dedi.
"SAHADA ÇOK MUTLUYUM"
Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Bardhi, "Bu sezon geçen sezona oranla daha iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon bunu taraftarlarımıza gösteremediğimiz için üzülmüştüm. Sahada mutlu olduğunuzda bu oyununuza da yansıyor. Ben de hocamızın bana duyduğu güvenin karşılığını vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.
İyi bir takım olduklarını gösterdiklerini söyleyen Bardhi, "İlk bulduğumuzu fırsatı golle değerlendirince devamı da geldi. Bazen kendi üzerinizde baskı oluşturuyorsunuz ve işler istediğiniz gibi gitmiyor ama bugün tersi oldu. Bugün ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik." dedi.
"SAHADA ÇOK MUTLUYUM"
Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Bardhi, "Bu sezon geçen sezona oranla daha iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon bunu taraftarlarımıza gösteremediğimiz için üzülmüştüm. Sahada mutlu olduğunuzda bu oyununuza da yansıyor. Ben de hocamızın bana duyduğu güvenin karşılığını vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.