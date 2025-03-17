Engin Verel: 'Mourinho'yu ilk defa gergin gördüm'

Akşam spor yazarı Engin Verel, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Engin Verel'in o yazısı;



"MOURINHO'YU İLK DEFA BU KADAR GERGİN GÖRDÜM"



"Mourinho'yu belki de bu sezon ilk kez bu kadar gergin gördüm. Çünkü kaybedilecek 2 puanın bile her şeyin sonu anlamına geleceğini o da biliyor. Bu baskının, oyuncuların ayaklarını titrettiği net bir şekilde hissediliyordu. İkinci yarıda gol geciktikçe bu baskı daha da arttı."



"FENERBAHÇE'DE TEMİZLİK ŞART"



"Son 10 dakikada Kadıköy adeta saatli bomba gibiydi. Pimi çeken ise uzatmada, kalenin dibinden topu dışarı atan Dzeko oldu. Rangers'ta bıçak yarası yiyen Fenerbahçe, Samsunspor'dan da hançer yarası aldı. Bu yaraları sarmak zor olacak. Bu maç sadece şampiyonluğa veda maçı değildi; Fenerbahçe'ye yakışmayan birçok futbolcunun da çubukluya veda maçıydı bence... Yarınlar için acil bir temizlik şart..."







