Enes Ünal'dan La Liga'da kariyer rekoru!

La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Milli futbolcu Enes Ünal bu sezon adeta kasıp kavurdu. Tecrübeli santrafor, İspanya'da son dönemde gösterdiği performansla adeta küllerinden doğarken kariyer rekoru kırdı.



9 MİLYON EUROYA GELDİ



Bursaspor altyapısında futbola başlayan Enes Ünal daha sonra Manchester City, Genk, NAC Breda, Twente, Villarreal, Levante ve Real Valladolid formaları giydi. Getafe, geçtiğimiz sezon Enes Ünal'ın bonservisi için Villarreal'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödedi.



SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK



24 yaşındaki golcü oyuncunun Getafe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Enes Ünal'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.



REKOR KIRDI



La Liga'ya 2017 yılında giriş yapan Milli futbolcu Enes Ünal, bu sezon kendi rekorunu kırdı. Villarreal, Levante, Real Valladolid ve Getafe'da forma giyen genç golcü oyuncu La Liga'da toplam 163 karşılaşmada görev aldı.



16 GOL 1 ASİST



Bu karşılaşmalarda 38 gol ve 11 asist yapan Enes Ünal bu sezon 16 gol ve 1 asistlik performansla kendi rekorunu kırdı.



10 GOL BARAJINI AŞAMAMIŞTI



Levante ile çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol 1 asist katkısı sağlayan Enes Ünal, Villarreal forması altında ise 23 karşılaşmada görev aldı ve 5 gol, 2 asistlik katkı verdi. İki sezon formasını giydiği Real Valladolid forması altında ilk sezonda 33 karşılaşmada görev aldı ve 6 gol 3 asist katkısı sağlarken ikinci sezonunda ise 35 maçta 6 gol ve 2 asist katkısı sağladı.



Son iki sezondur Getafe forması giyen Enes Ünal, ilk sezonda 28 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol 2 asist katkısı sağladı. Bu sezon ise La Liga da kendi rekorunu kuran Enes Ünal, 37 maçta 16 gol ve 1 asist katkısı vermeyi başardı.





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