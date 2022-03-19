Enes'in golü Getafe'ye yetmedi

La Liga'nın 29. haftasında Athletic Bilbao ile Getafe 1-1 berabere kaldı.

, Fotoğraf; EPA
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Enes'in golü Getafe'ye yetmedi
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19 Mart 2022 01:01
La Liga'nın 29. haftasında temcilcimiz Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun takımı Getafe, Athletic Bilbao deplasmanına konuk oldu.

San Mames'te oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 3. dakikasında Enes Ünal attığı golle takımını öne geçirdi. 29'da Berchiche Bilbao'ya eşitliği getirdi. 65. dakikada Cuenca ve 90'da Jankto Getafe'de kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Milli futbolcularımızdan Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 28. maçında 14 gole ulaştı, Athletic Bilbao karşısında da 87 dakika görev yaptı. Okay Yokuşlu ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından GeEnes'in golü Getafe'ye yetmeditafe 29, Athletic Bilbao ise 41 puana yükseldi.

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