En sağlam kale Fenerbahçe'nin

Ligde kalesini gole kapatan en başarılı kaleci yüzde 50' ile Livakovic oldu. 9 maçta eldivenlerini giyen İrfan Can Eğribayat ise yüzde 44.4 ile Hırvat takım arkadaşını takip etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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En sağlam kale Fenerbahçe'nin
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12 Mart 2025 10:09
Bu sezon kalesini gole kapatan kaleciler sıralamasında Fenerbahçe'nin file bekçileri zirveye kuruldu.

Uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Dominik Livakovic, yüzde 50'lik oran ile zirvede yer aldı. Bu sezon 16 maçta eldivenlerini giyen ve bu mücadelelerin 8'inde gol yemeyen Hırvat kaleci, açık ara birinci sırada...

İkinci basamakta ise yine bir F.Bahçeli var. Livakovic'in yokluğunda kaleye geçen İrfan Can Eğribayat, 9 karşılaşmanın 4'ünde kalesini gole kapattı. Yüzde 44.4'lük oran ile takım arkadaşını takip etti.

ÜÇÜNCÜ SIRADA OKAN KOCUK VAR

Samsunspor kalecisi Okan Kocuk ise en çok maçta forma giyen (26) ve en uzun süre kalesinde gol görmeyen kaleci konumunda. Başarılı file bekçisi 11 mücadelede kalesini gole kapamayı başardı.

MUSLERA, MERT, UĞURCAN

Muslera 25 müsabakanın 7'sinde gol yemedi ve yüzde 30.4'lük oran tutturdu.

Mert Günok 24 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapatarak yüzde 37.5'lük oran yakaladı.

Uğurcan Çakır ise 25 mücadelenin 10'unda gol yemeyerek yüzde 40'a ulaştı. 

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