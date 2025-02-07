Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı En-Nesyri adeta fırtına istiyor.
27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye hemen hemen her maçta golleri ve asistleriyle katkı veriyor. Yıldız forvet Adana Demir; Göztepe ve Rize maçlarının son dakikalarında attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında tutmayı başarmıştı.
Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta boy gösteren En-Nesyri, tüm kulvarlarda 20 gol attı ve 4 asist yaptı. Faslı golcü bu performansı ile Sarı-Lacivertliler'e 78 dakikada 1 gol katkısı vererek Sevilla'daki son 2 yıldaki performansını geride bıraktı. En-Nesyri, Süper Lig'de 17 gole etki ederken; Avrupa Ligi'nde 4 ve Türkiye Kupası'nda ise 3 kez skora katkı verdi. La Liga ekibinde ise 2023/24'te 141 dakikada 1 gol katkısında bulunurken; 2022- 23'te ise bu rakam 152 dakika ile öne çıktı.
Deneyimli forvet, Sevilla ile 2019/20 ve 2022/23 yıllarında UEFA Avrupa Ligi zaferleri yaşamıştı. Mourinho'nun özel isteği doğrultusunda Sarı-Lacivertliler, Sevilla'ya En-Nesyri için 19.5 milyon Euro ödemişti. 1.88'lik santrfor Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza atmıştı.
En Nesyri, Fenerbahçe'de kariyerinin sezonununu yaşıyor
En-Nesyri Fenerbahçe'de 78 dakikada 1 gol katkısı vererek kariyerinin en iyi oranına ulaştı. Faslı yıldız, Sevilla formasıyla 2023/24'te 141 dakikada 1 gol katkısında bulunurken; 2022-23'te ise bu rakam 152 dakika olarak gerçekleşmişti.
Son güncelleme 07 Şubat 2025 12:48
Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı En-Nesyri adeta fırtına istiyor.
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