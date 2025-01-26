En-Nesyri, Avrupa'da zirvede!

Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan oyuncu 7 gol ile Youssef En-Nesyri.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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En-Nesyri, Avrupa'da zirvede!
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26 Ocak 2025 20:32
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, kafa golleriyle Avrupa'da zirveye çıktı.

Faslı golcü, Göztepe karşısında attığı ikinci golü kafayla ağlara gönderdi bu sezon 7. kafa golünü attı.

En Nesyri, bu rakam ile bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.

Faslı futbolcu, Göztepe maçındaki iki golüyle son 6 maçta 9. kez gol sevinci yaşadı.



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