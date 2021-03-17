Emre Mor, Real Madrid maçıyla geri dönüyor!

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor, takıma geri dönüyor.



Tedavisi için Dubai'de bulunan Mor'un, hafta sonunda oynanacak olan Real Madrid maçı öncesinde Dubai'deki tedavisinin tamamlandığı belirtildi.



Milli futbolcunun, döndüğünde iki kez koronavirüs testine gireceği ifade edildi. Emre Mor'un test sonuçları negatif çıkarsa Vigo doktorlarının onay vermesiyle Real Madrid maçında forma giyebileceği aktarıldı.



Bu sezon Celta Vigo formasıyla 13 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



