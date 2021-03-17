Emre Mor, Real Madrid maçıyla geri dönüyor!

Celta Vigo'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir Dubai'de tedavi gören Emre Mor, İspanya'ya geri dönüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Emre Mor, Real Madrid maçıyla geri dönüyor!
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17 Mart 2021 17:03
Emre Mor
Emre Mor
Galatasaray
İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor, takıma geri dönüyor.

Tedavisi için Dubai'de bulunan Mor'un, hafta sonunda oynanacak olan Real Madrid maçı öncesinde Dubai'deki tedavisinin tamamlandığı belirtildi.

Milli futbolcunun, döndüğünde iki kez koronavirüs testine gireceği ifade edildi. Emre Mor'un test sonuçları negatif çıkarsa Vigo doktorlarının onay vermesiyle Real Madrid maçında forma giyebileceği aktarıldı.

Bu sezon Celta Vigo formasıyla 13 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



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