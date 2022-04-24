Emre Kılınç: 'Barcelona'dan bile zor!'

Galatasaraylı Emre Kılınç, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayla ilgili konuşan Emre Kılınç "Buraya çok konsantre geldik. Düşme hattındaki takımlara karşı oynamak zordur. Barcelona maçından bile zor olabilir. Deplasmanda kazanamıyorduk, önemli galibiyetti. Altay adına da üzgünüm. Maçı ilk yarıda koparabilirdik ama atamadık. Biraz geri çekilmek zorunda kaldık." dedi.



Emre Kılınç ayrıca "Anlayamıyorum bu sene çok kaçırıyoruz. Kalemize gelen her top gol oluyor." açıklamasını yaptı.





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