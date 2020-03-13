Emre Belözoğlu: 'Son 6 maçta skora direkt etki eden hakemler...'

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, sarı - lacivertli takımın şampiyonluk yarışındaki serüvenini ve hakemlerin karşılaşmalarında verdiği kararları değerlendirdi.39 yaşındaki futbolcu, "Hakkaniyetli bakıldığında, bizim lehimize de hatalar olmuş olabilir ama aleyhte olanları hesapladığımızda, arada bence çok ciddi bir fark var." diye konuştu.Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;"2011'den bu yana Fenerbahçe'yi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Gönül isterdi ki, şu an şampiyonluğa oynayan bir takımın kaptanı olarak konuşmak, mayıs ayının sonunda 2 kupa varmış gibi konuşmak. 1 tane kupadan uzaklaştığımız gerçeğini düşünerekten taraftarımız üzüldüğümüzü bilsinler. Hayat devam ediyor ve elde tutulacak bir şeyler kalıyor. Kaldığı için de, sezon sonuna taraftarlarımıza sevinecek, en azından birazcık olsun güzel bir ortam bırakmak için mücadele edeceğiz.""Sezona genel anlamda baktığımızda, 30 küsür penaltının tekrarlanması gerekirken, ligde sadece 3 penaltı tekrarlanıyorsa ve 2 tanesi Fenerbahçe içinse...""Başakşehir maçında geldiğimiz süreçte Fenerbahçe ligin en tepesinde, en büyük aday görülürken; son 6 maçta ne yazık ki skorlara direkt etki edecek hakem hataları, VAR'a gidilmeyişler, bu süreçleri düşündüğümüzde oyuncu grubu da bunu sorguladı. Hakkaniyetli bakıldığında, bizim lehimize de hatalar olmuş olabilir ama aleyhte olanları hesapladığımızda, arada bence çok ciddi bir fark var."