Yeni sezon için de çalışmalarına şimdiden başlayan Başakşehir, Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.



Emre Belözoğlu'nun Oğuzhan Özyakup hayali gerçek oluyor. Başakşehir, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup ile yeni sezon için anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu 8 Aralık 2021 tarihinde oyuncunun transferi için sezon sonunu işaret etmişti.



10 YILLIK MACERA SONA ERİYOR



Oğuzhan Özyakup'un 10 yıllık Beşiktaş macerası sona eriyor. 2012-13 sezonunun başında Arsenal'den 500 bin euro karşılığında transfer edilen Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda Başakşehir'in yolunu tutuyor. Turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği oyuncuyla anlaşma sağladı.



"ÇALIŞMAK İSTEYECEĞİM İSİMLER ARASINDA"



Oğuzhan Özyakup ara transfer döneminde de Başakşehir'in gündemine gelmiş ancak Emre Belözoğlu transfer için sezon sonunu işaret etmişti. Emre Belözoğlu konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Oğuzhan Özyakup çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Şu anda bir girişimimiz olmadı ama sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler arasında" cevabını vermişti.



BEŞİKTAŞ PERFORMANSI



Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplam 310 maça çıkan Oğuzhan Özyakup 35 gol, 62 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1,6 milyon Euro.









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