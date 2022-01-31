Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kamp çalışmaları, oyun felsefesi ve transferler için açıklamalarda bulundu.



"LJAJIC'TEN VAZGEÇTİK"



Adem Ljajic transferinden vazgeçtiklerini söyleyen Belözoğlu, "Oyuncu havuzunu bize katkı verecek şekilde genişletmek istiyoruz. Aramızdan ayrılan oyuncuların yerine bu oyunu oynayabilecek kabiliyetli arkadaşları aramıza katmak istiyoruz. Adem Ljajic için bir girişimimiz oldu ama istemediğimiz şekilde ilerledi süreç, vazgeçtik." dedi.



"TREZEGUET OLACAK GİBİ"



Trezeguet transferinde anlaşma sağlandığını dile getiren Başakşehir Teknik Direktörü, "Trezeguet konusunda ilerlemeler var. Trezeguet hamlesi olacak gibi görünüyor. Üstüne belki 1 oyuncu daha katabiliriz ön tarafta etkinliği arttırabilecek." ifadelerini kullandı.



"OYUN FELSEFEMİZİ ANLATIYORUZ"



Oyun sisteminden bahseden Emre Belözoğlu, şöyle konuştu:



"Numaralandırmadan daha çok oyuna bakışımızı, felsefemizi anlatmaya çalışıyorum. Oyunun temposunu kendi belirleyen, topa sahip olmak isteyen, 2 ve 3. bölgede topu tehditkar kullanmaya çalışan, topu çabuk kazanmaya çalışan bir takım hayal ediyorum. Hem oyunu hem skoru kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Biz, geldiğimiz günden beri oyunculara ne istediğimizi iyi anlattık."



"FENERBAHÇELİYİM, BAŞARILI OLSUNLAR İSTERİM"



Fenerbahçe maçını değerlendiren Belözoğlu, "Fenerbahçeliyim, her zaman başarılı olmalarını isterim. Bugün bulunduğum konum itibarıyle, Başakşehir için en iyisini yapmaya çalışacağım. Zor ve önemli bir maç olacak." diye konuştu.



Şampiyonluk yarışı hakkında ifadeler kullanan Belözoğlu'nun sözleri şu şekilde:



"Gerçekçi olmak lazım, Trabzonspor avantajlı. Geriden gelen bizim gibi takımlar da ligi en üst sırada bitirmek için mücadele veriyor."



"SALİH DAHA BÜYÜK ADIMLAR ATABİLİRDİ"



Salih Uçan'ın transferi için de yorumlarda bulunan Emre Belözoğlu, "Salih çok yetenekli bir genç olarak aramıza katıldı. Atletico'daydım o dönem ben. İkinci 6 ayda takıma katıldığımda beraber oynadık. Aykut Kocaman ile iyi bir süreç yaşadı. Sonra Avrupa'ya gitti. Ben o seneleri potansiyeli ve kalibresi için kayıp olarak görüyorum. Ona da söylemiştim. Şu anki oyuna bakışı olsaydı daha büyük adımlar atabilirdi." şeklinde konuştu.





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