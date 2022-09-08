Emre Akbaba'da G.Saray'dan ayrılmaya hazırlanıyor!

Galatasaraylı Emre Akbaba transferin son gününde sarı kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.



Galatasaray, Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Konyaspor'a ilk 11'inde forma bulmakta zorlanan Emre Akbaba'yı önermişti ancak İlhan Palut'un çalıştırdığı Konya ekibi bu transfere sıcak bakmadı ve bu öneriyi reddetti.



ADANA DEMİR VE ALANYASPOR İSTİYOR



Öte yandan Adana Demirspor ve Alanyaspor'un Galatasaray'la temasa geçerek Emre Akbaba'yı resmen istediği ve transfer için pazarlıkların devam ettiği belirtildi.



Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl da Aytemiz Alanyaspor'a kiralık gönderilmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ