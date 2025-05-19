Emmanuel Petit: 'Mbappe için garip bir sezon oldu'

Fransız efsane Emmanuel Petit, vatandaşı Kylian Mbappe'nin Real Madrid'deki ilk sezonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Mbappe'nin Real Madrid'deki ilk sezonu için, "Garip bir sezon oldu." diyen Petit, "Bu kadar çok gol atmasını beklemiyordum ama bir kupa kazanamadı. Bu yüzden garip bir sezon oldu. Barcelona'ya karşı hat-trick de dahil olmak üzere birçok gol attı ama Arsenal'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda gol atamadı ve hiçbir şey yapamadı." sözlerini sarf etti.



Açıklamalarını sürdüren Petit, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir takıma geldi ve bu onun için çok zordu. Özellikle de alışık olduğu 9 numara pozisyonunda, bu yüzden iyi iş çıkardı." diye konuştu.



Real Madrid için sezonun karmaşık geçtiğini ve bu durumun Mbappe'nin işini zorlaştırdığını söyleyen Petit, "Her şey karışıktı çünkü bence bu takım sezon başından bu yana dengeli bir takım değil. Bireysellikten bahsedebiliriz ama sonuçta maçları kazandıran şey birlik ve takım ruhu. Real Madrid'in tüm sezon boyunca eksikliği olan şey buydu." dedi.



Real Madrid'deki ilk sezonun 54 maça çıkan Kylian Mbappe, 40 gol attı ve 4 asist yaptı.



