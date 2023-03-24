Emlak Konut evinde Çankaya Üniversitesi'ni farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Emlak Konut, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 86-49 mağlup etti.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Durmuş, Metehan Alaçam
Emlak Konut: Harika Gözde Eldaş 16, Gizem Yavuz 11, Fields 16, Lavender 16, Bahar Çağlar Ökten 12, Ayça Yasemin Yuşan, Merve Arı 4, Berfin Sertoğlu 7, Eda Balkan 2, Emel Sığırcı 2
Çankaya Üniversitesi: Zellous 18, Ayşe Cora 7, Melike Tuğba Oral 7, Gülse Uğur 9, White 4, İdil Türk, Gizem Tüzün 3, Aleyna Fatma Cengizhan, Melike Yalçınkaya 1
1. Periyot: 28-10
Devre: 38-26
3 Periyot: 60-44
Salon: Başakşehir
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Durmuş, Metehan Alaçam
Emlak Konut: Harika Gözde Eldaş 16, Gizem Yavuz 11, Fields 16, Lavender 16, Bahar Çağlar Ökten 12, Ayça Yasemin Yuşan, Merve Arı 4, Berfin Sertoğlu 7, Eda Balkan 2, Emel Sığırcı 2
Çankaya Üniversitesi: Zellous 18, Ayşe Cora 7, Melike Tuğba Oral 7, Gülse Uğur 9, White 4, İdil Türk, Gizem Tüzün 3, Aleyna Fatma Cengizhan, Melike Yalçınkaya 1
1. Periyot: 28-10
Devre: 38-26
3 Periyot: 60-44
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