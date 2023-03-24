Emlak Konut evinde Çankaya Üniversitesi'ni farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında evinde Çankaya Üniversitesi'ni konuk eden Emlak Konut, rakibini 86-49 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Emlak Konut evinde Çankaya Üniversitesi'ni farklı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2023 20:25
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Emlak Konut, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 86-49 mağlup etti.
 Salon: Başakşehir

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Durmuş, Metehan Alaçam

Emlak Konut: Harika Gözde Eldaş 16, Gizem Yavuz 11, Fields 16, Lavender 16, Bahar Çağlar Ökten 12, Ayça Yasemin Yuşan, Merve Arı 4, Berfin Sertoğlu 7, Eda Balkan 2, Emel Sığırcı 2

Çankaya Üniversitesi: Zellous 18, Ayşe Cora 7, Melike Tuğba Oral 7, Gülse Uğur 9, White 4, İdil Türk, Gizem Tüzün 3, Aleyna Fatma Cengizhan, Melike Yalçınkaya 1

1. Periyot: 28-10

Devre: 38-26

3 Periyot: 60-44

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery