Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen Emirhan İlkhan, İtalyan ekibi Torino'ya transfer oldu. Kariyerinde yeni bir sayfa açan genç futbolcunun maaşı gündem oldu.



EMİRHAN'IN MAAŞINDAKİ FARK DUDAK UÇUKLATTI



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan'a Torino'da kazanacağı paranın aynısını teklif ettiklerini ancak kabul görmediğini söylemişti. Emirhan İlkhan'ın siyah-beyazlı kulüple İtalyan kulübünden kazandığı para arasındaki fark dudak uçuklattı.



EMİRHAN TORINO'DA NE KADAR KAZANACAK?



Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'ta aylığı 12 bin TL'den yılda 144 bin TL kazandığı ortaya çıktı. Genç futbolcu Torino'da ise yılda 900 bin euro, yani yaklaşık 16 milyon TL kazanacak.









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