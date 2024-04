Emine Ecem Esen: 'Misafir değil kalıcı olacağız'

A Milli Kadın Futbol Takımı, 5 Nisan Cuma günü İsviçre deplasmandaki maçla başlayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup mücadelesinden başarıyla ayrılmayı amaçlıyor.



A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi'nde İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan'la karşılaşacak. İsviçre maçı öncesi milli sporcular, AA muhabirine takımın hedefleriyle ilgili açıklamada bulundu.



"MİSAFİR DEĞİL KALICI OLACAĞIZ"



C Ligi'ni gol yemeden lider olarak tamamladıklarını vurgulayan Emine Ecem Esen, "C Ligi'nde rakiplerimiz belli olduğunda kendimize bir hedef koymuştuk ve turnuvanın sonunda hedeflediğimiz yere ulaştık. Aynısı B Ligi'nde de geçerli. Başında yine kendimize bir hedef koyduk. B Ligi'nde misafir değil, kalıcı olmaya geldik." dedi.



Karşılaşacakları ekiplere saygı duyduklarını ifade eden 29 yaşındaki sporcu, "Rakiplerimiz dünya futbolunda çok önemli yerlere sahip ama biz de hedefimizi, gücümüzü biliyoruz. Her geçen gün üstüne koyarak ilerleyen bir ekibiz." ifadelerini kullandı.



"İLETİŞİMİMİZ ÇOK İYİ"



Milli oyunculardan Narin Yakut da B Ligi'ndeki müsabakalar öncesi oynadıkları hazırlık maçlarını hatırlatarak, "Nerede olduğumuzun farkındayız, ona göre hazırlanıyoruz. O yüzden 2 tane hazırlık maçı yaptık. Yunanistan ve Romanya B Ligi'nden düştü. Nasıl bir yerde oynayacağımızın, hatalarımızın, eksikliklerimizin farkına varmak için böyle bir hazırlık kampı geçirdik." şeklinde konuştu.



Milli takımın eksiklerini tamamladığını ve lig için hazır olduğunu belirten Yakut, ekip içi iletişimle ilgili şunları söyledi:



"Takım içi iletişim çok iyi. Zaten hepimiz ligin içerisinde birbirimizle karşılaşıyoruz, farklı takımlarla oynuyoruz. Ancak burada olmak, aynı forma için mücadele etmek, hele ki Türk Milli Takım forması için mücadele etmek çok ayrı bir gurur. Hepimiz aynı heyecanı hissediyoruz. Yedek ya da 11 hiç fark etmeksizin o sahaya çıktığımızda, maçı kazanmaya odaklanıyoruz sadece."



"AİLE ORTAMIMIZ VAR"



B Ligi'nde başarı hedeflediklerini dile getiren milli futbolcu Meryem Cennet Çal ise, "Başarılı olmayı düşünüyoruz. Bunun için çok güzel çalıştık ve hazır bir şekilde cuma günü maçımıza çıkacağız." dedi.



Takımda her zaman neşeli bir ortam olduğunu aktaran 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Milli takımda gerçekten çok güzel bir aile ortamımız var, bu da sahaya yansıyor. Dışarıdan bakıldığında takım olduğumuz gayet net görülüyor diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.





