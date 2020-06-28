Emin Bayram: 'Bugün benim hayalimdi!'

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da genç stoper Emin Bayram, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Sahaya çıkmayı hayal ettiğini söyleyen Bayram, "İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında oyunun temposuna ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray alt yapısındaydım ve bugün hayalimdi. Fatih Hoca'ya teşekkür ederim." dedi.



Futbol dünyasında idol olarak belirlediği isimlerden bahseden Emin Bayram, "Van Dijk'ı, Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum." ifadelerini kullandı.



