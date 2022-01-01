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Embiid: "Mükemmel olmamız gerekiyor!"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, "76ers'ın bir şans yakalamak için, mükemmel olması gerektiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, "76ers'ın bir şans yakalamak için, mükemmel olması gerektiğini" söyledi.

76ers'ın Doğu Konferansı ikincisi Chicago Bulls'u mağlup ettiği dün geceki maçta Embiid, 40 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle harika bir performans sergilemişti.

Embiid maçtan sonra takımının olmak istediği yere gelebilmesi için, 'mükemmel' olması gerektiğini belirtti:

"Geçmişte en iyi takımlardan birkaçını yenmiştik. Lakin, vermememiz gereken maçları da vermiştik. Ama çok yaklaştık. Şunu da söylemem gerekir ki, bir şans yakalayabilmek istiyorsak, mükemmel olmamız lazım. Ben de ne yapıyorsam onu sürdürmeli ve normalden belki de daha dominant bir biçimde oynamalıyım."

Bu sezon Embiid maç başına 29.0 sayı, 10.9 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarına sahip ve Philadelphia ekibi ise, Miami Heat'in 1.5 maç gerisinde 32-21'lik derecesiyle Doğu'da beşinci sırada yer alıyor.


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