Elneny: 'Beşiktaş'ta çok çalıştım'

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyip kulübü Arsenal'e geri dönen Mohamed Elneny açıklamada bulundu.



Mısırlı oyuncu Beşiktaş'ta kiralık oynarken Arsenal'e geri dönmeyi beklediğini belirterek, "Beşiktaş'a gittiğimde orada gerçekten çok çalıştım. Arsenal'e daha güçlü geri dönmek için kendimi geliştirme fırsatı buldum." sözlerini kullandı.



Beşiktaş'tan Arsenal'e geri döndüğü sezon öncesinde yeni taktik düzende nasıl oynaması gerektiği konusunda hocası Arteta'nın büyük yardımını gördüğünü belirten Mısırlı, "Mikel bana çok yardımcı oldu. 'Yeni sistemde ne yapman gerektiğini bilmiyorsan bana sorabilirsin' diyerek beni motive etti." dedi.



Arsenal'in 2022 yılında bitecek olan sözleşmesini yenilemek isterse bundan mutluluk duyacağını söyleyen Elneny, "Arsenal'i her zaman sevmişimdir. 2022'de sözleşmem bitiyor, Arsenal yeniden önüme sözleşme koyarsa tabii ki imzalamak isterim" diye konuştu.



Elneny bu sezon Arsenal formasıyla toplamda 30 maça çıktı ve 2 gol katkısı sağladı.



