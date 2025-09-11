Elkhan Mammadov, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!

FIFA Üye Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

calendar 11 Eylül 2025 18:57
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Üye Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede, futboldaki uluslararası gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Mammadov'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti ve karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.

