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Eljif Elmas için servet istiyorlar!

Torino, Eljif Elmas'ın bonservisini almak istiyor ancak 17 milyon Euro'luk bedel transferi zora sokuyor.

calendar 14 Mayıs 2025 19:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Eljif Elmas için servet istiyorlar!
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Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas ile ilgili İtalyanlar tarafından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Tuttosport'un haberine göre; Elmas'ı Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna katan Torino, Almanya'da pek parlak bir dönem geçirmeyen futbolcunun bonservisini almak istiyor.

LEIPZIG'İN BEKLENTİSİ...

Leipzig ile pazarlık masasına oturan Çizme ekibinin yöneticileri, 17 milyon Euro bonservis bedeli talep edildiğini öğrendi.

Torino'nun ise yaz transfer dönemine çok iyi satışlar yapmadığı takdirde Makedon oyuncuyu kadrosuna katamayacağı öne sürüldü.

KENDİSİNİ BULDU

Sezonun ilk yarısında Alman ekibi ile yalnızca 5 maça çıkan ve 89 dakika sahada kalabilen 25 yaşındaki oyuncu, İtalya'ya gittikten sonra 12 maça çıktı ve 945 dakika boyunca kaldığı sahada 4 gol attı.

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