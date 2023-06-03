Elena Rybakina, hastalığı nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi

Kazak tenisçi Elena Rybakina, hastalığı nedeniyle Fransa Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Elena Rybakina, hastalığı nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi
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03 Haziran 2023 17:22
Kazak tenisçi Elena Rybakina, katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'tan (Roland Garros) hastalığı nedeniyle çekildiğini duyurdu.

Turnuvanın favorileri arasında yer alan 23 yaşındaki tenisçi, bugün İspanyol Sara Sorribes Tormo ile oynayacağı üçüncü tur maçı öncesinde turnuvadan çekilme kararı aldı.

Organizasyona açıklamalarda bulunan Rybakina, "İki gündür iyi uyuyamıyorum. Ateşim var ve başım ağrıyor. Bu halimle maça çıkmak çok zor olacaktı çünkü koşmakta, hatta nefes almakta bile güçlük çekiyorum. Çekilme karar almak, en doğrusu oldu." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan ve sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta finalde kaybeden Fransa Açık'ın 4 numaralı seribaşı tenisçisi Elena Rybakina'nın çekilmesiyle Tormo, dördüncü tura kaldı.

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