Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Özellikle ilk yarıda oldukça net fırsatlar yakalayan, Kayserispor kalecisi Lung'a 7 kez takılan Galatasaray ikinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasının ardından penaltıdan öne geçti ama skoru koruyamadı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Galatasaray'ın golünü 63. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne kaydetti. Kayserispor'un golü 71. dakikada Gustavo Campanharo'dan geldi. Konuk ekipte penaltıya sebep olan Muğdat Çelik 62. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



Bu beraberliğin ardından Galatasaray puanını 17'ye yükseltti. Yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile ilk maçına çıkan Hes Kablo Kayserispor da 7 puana ulaştı.



Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.



GALATASARAY'DA 6 EKSİKLE ÇIKTI



Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 6 futbolcu kadroda yer almadı. İstanbul'un sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda müsabakanın kadrosunda bulunmadı. Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir ise maçta yedekler arasında yer aldı.



Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı. Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde ise Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.



OĞULCAN ÇAĞLAYAN İÇİN İLK



Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de çıktı. Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'da daha önce iki maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.



İLK KAYSERİSPOR KAÇIRDI



Galatasaray ve Kayserispor, haftanın kapanış maçına gol düşüncesiyle başladı. Karşılaşmanın 6. dakikasında ilk net gol pozisyonunu Kayserispor yakaladı. Kayserispor atağında Lennon'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti, Galatasaray ise derin bir nefes aldı.



GALATASARAY, LUNG'U GEÇEMEDİ!



Kayserispor'un kaçırdığı gol pozisyonunun ardından Galatasaray ilk yarının sonuna kadar oyunda üstünlüğü ele aldı. Ev sahibi, Emre Akbaba ile arka arkaya önemli pozisyonlar buldu. 10. ve 16. dakikada net fırsatlar yakalayan Emre Akbaba, kaleci Silviu Lung'u geçemedi.



İlk yarıda önemli fırsatlar yakalayan Galatasaray'da 19. dakikada Mbaya Diagne kafa vuruşunda Lung yine gole izin vermedi. 21. dakikada yine gole çok yaklaşan Galatasaray'da Emre Kılıç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top direkten döndü. 39'da ise Oğulcan Çağlayan'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Feghouli'nin sert şutunda, Lung topu üstten kornere gönderdi. İlk yarıda gol olmayınca, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.



LUNG GÖZ YAŞLARIYLA BİTİRDİ!



Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip adına talihsiz anlar yaşandı. Kayserispor'da ilk olarak sol bek Yasir Subaşı sakatlandı ve 43. dakikada yerini Aziz Behich'e bıraktı. Daha sonra ise ilk yarıda 7 kritik kurtarış yapan Kayserispor'un başarılı kalecisi Silviu Lung sakatlandı.



İlk yarının son anlarında topu uzaklaştırmak isteyen Lung sakatlandı ve göz yaşları içerisinde yerde kaldı. Oyunun son bölümünde sakat sakat oynayan Rumen kaleci, ikinci yarının hemen başında yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.



MBAYE DIAGNE İLK GOLÜNÜ ATTI



Galatasaray karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlarken, Kayserispor kendi yarı sahasında çok adamla kalarak kalesinde gol görmemeye çalıştı. Galatasaray'ın baskıyı arttırdığı dakikalarda penaltı düdüğü çaldı. Maçın 61. dakikasında VAR hakemi Ali Palabıyık'ın uyarısı sonrası orta hakem Turgut Doman'a Muğdat Çelik ile Martin Linnes arasındaki pozisyonun izlenmesi tavsiye edildi. Pozisyonu izleyen Turgut Doman penaltı noktasını gösterirken, Muğdat Çelik'i ise Linnes'in ayağına bastığı için ikinci sarı kartla oyun dışında gönderdi. Penaltıda topun başına geçen Mbaye Diagne, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Kamerunlu böylece bu sezon ilk golünü atmış oldu.



KAYSERİSPOR HATAYI AFFETMEDİ



Golden sonra Galatasaray rahatlarken, Kayserispor daha fazla ileri çıkmaya başladı. Maçın genelinde pozisyon üretmekte zorlanan Kayserispor, 70. dakikada beraberliği buldu. Kayserispor'un atağında Galatasaray savunması topu uzaklaştırmak isterken, Gustavo Campanharo hatayı affetmedi. Gustavo Campanharo ceza sahası yayında önüne düşen topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.



FATİH TERİM'İN HAMLELERİ GOL GETİRMEDİ



Galatasaray uzatmalarla birlikte kalan 25 dakika bölümde gol bulabilmek adına hamleler yaptı. Emre Taşdemir, Oghenekaro Etebo, Ali Yavuz Kol, Ömer Bayramve Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna alan Fatih Terim, gol için takımına ileri gitmelerini söyledi. Ancak Galatasaray, evinde oynadığı maçta aradığı ikinci golü bulamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, ceza sahasında Feghouli'nin gelişine yaptığı röveşatada top kaleci Lung'da kaldı.

6. dakikada sağdan gelişen konuk takım atağında Lennon'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Donk'un hava pasında savunmanın arkasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Lung gole izin vermedi.

11. dakikada Linnes'in yerden pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Feghouli'nin vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağa sahip oldu.

15. dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

19. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayı önünde kullandığı serbest vuruşta, kale sahasında Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.

21. dakikada Emre Kılıç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Sonrasında savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

39. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Feghouli'nin sert şutunda, Lung topu üstten kornere gönderdi.

45+3. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, kale sahası çizgisi üzerinde Diagne'nin yaptığı vuruşta, kaleci Lung ayağıyla topu uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Emre Akbaba'nın altı pas önüne gönderdiği topa Oğulcan Çağlayan ayak koydu. Meşin yuvarlak kaleci İsmail Çipe'de kaldı.

61. dakikada Linnes, Muğdat ile Kayserispor ceza sahasında girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. 62. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Muğdat'a da önce ikinci sarı kartı ve ardından da kırmızı kartını gösterdi.

63. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı ve kaleci İsmail Çipe'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-0

71. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Aziz Behich'in sol kanattan yaptığı ortayı Donk kafa ile uzaklaştırmak istedi. Galatasaray ceza sahası önüne düşen topa Campanharo gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

81. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada Diagne kafayı vurdu. İsmail Çipe soluna gelen topu iki hamlede kontrol etti.



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Turgut Doman, İsmail Şencan, Süleyman Özay



Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 69 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 90 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Etebo), Emre Kılınç (Dk. 86 Ömer Bayram), Emre Akbaba (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Diagne



Hes Kablo Kayserispor: Lung (Dk. 46 İsmail Çipe), Krvzic (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Sapunaru, Kolovetsios, Yasir Subaşı (Dk. 43 Aziz Eraltay), Lennon, Campanharo, Attamah, Muğdat Çelik, Fernandes (Dk. 66 Miguel Lopes), Alibec (Dk. 46 İlhan Parlak)



Goller: Dk. 63 Diagne (penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 71 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)



Kırmızı kart: Dk. 62 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 48 Fernandes, Dk. 78 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 40 Emre Akbaba (Galatasaray)











