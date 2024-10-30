Eintracht Frankfurt, 10 kişi tur atlamasını bildi

Almanya Kupası 2. tur maçında Eintracht Frankfurt, evinde Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'daki maçta Frankfurt, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Mücadelenin 15. dakikasında Frankfurt'un savunma oyuncusu Arthur Theate, kırmızı kart gördü.
Eintracht Frnkfurt'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Hugo Ekitike ile 70'te Omar Marmoush kaydetti. Borussia Mönchengladbach'ın tek golünü ise 47'de Ko Itakura attı.
Eıntracht Frankfurt bu galibiyetin ardından bir üst tura yükseldi.
Mücadelenin 15. dakikasında Frankfurt'un savunma oyuncusu Arthur Theate, kırmızı kart gördü.
Eintracht Frnkfurt'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Hugo Ekitike ile 70'te Omar Marmoush kaydetti. Borussia Mönchengladbach'ın tek golünü ise 47'de Ko Itakura attı.
Eıntracht Frankfurt bu galibiyetin ardından bir üst tura yükseldi.