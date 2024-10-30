Eintracht Frankfurt, 10 kişi tur atlamasını bildi

Almanya Kupası 2. tur maçında Eintracht Frankfurt, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eintracht Frankfurt, 10 kişi tur atlamasını bildi
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30 Ekim 2024 21:56
Son güncelleme 30 Ekim 2024 22:20
Almanya Kupası 2. tur maçında Eintracht Frankfurt, evinde Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'daki maçta Frankfurt, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin 15. dakikasında Frankfurt'un savunma oyuncusu Arthur Theate, kırmızı kart gördü.

Eintracht Frnkfurt'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Hugo Ekitike ile 70'te Omar Marmoush kaydetti. Borussia Mönchengladbach'ın tek golünü ise 47'de Ko Itakura attı.

Eıntracht Frankfurt bu galibiyetin ardından bir üst tura yükseldi.
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