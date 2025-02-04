Egeli sporcu Beyza Tatarlı boccede şampiyon oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 24 üniversiteden 127 sporcu katılımıyla düzenlediği Ünilig Bocce Türkiye Şampiyonası, Mersin'de gerçekleştirildi.



Mersin GSM Tesisleri'nde 30 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenen müsabakalarda Ege Üniversitesi'nin sporcusu Beyza Tatarlı, volo kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcu şampiyonada petank kategorisinde ise Türkiye ikinciliğini elde etti. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Beyza Tatarlı'yı kutlayarak, "Genç sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ege Üniversitesi olarak oluşturduğunuz sürdürülebilir spor ekosistemi içerisinde bir yandan sporun bir kültüre dönüşmesine katkı sunarken, diğer taraftan da her branşta sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.



