Ege potada 5 takımla Süper Lig'de

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek olan 16 takımın 5'i Ege temsilcileri olacak. Pınar Karşıyaka, 1966 yılında Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi adı ile kurulan ligde 51 sezondur mücadele ederek Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra en uzun süre Süper Lig'de yer alan ekip konumunda. Ligde 1987 ve 2015 yıllarında 2 şampiyonluğu bulunan Kaf-Kaf bu sezon da Play-Off'a ilk 4 sıradan girmeyi garantiledi. Geçen hafta oynanan maçlar sonucunda Aliağa Petkimspor üst üste 4'üncü yılında, Süper Lig'deki ilk Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise 3'üncü senesinde ligde kalmayı garantiledi. Süper Lig'de bu sezon ilk yılını geçirip Manisa'nın da bu ligde tarihteki ilk takımı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor da kümede kalmayı önceki hafta başardı. Henüz 2 yıl önce kurulan Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor ise üst üste 2 şampiyonlukla bekleme yapmadan Süper Lig'e ulaştı. Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) şampiyonluğu önceki hafta garantileyen Bodrum ekibi, pazar günü Finalspor'u ağırlayacağı son maçta kupasına kavuşup seneye Süper Lig'de yer alacak. Çağdaş Bodrum ligdeki ilk Bodrum ekibi olacak.